В Хмельницкой области свыше 3 тысяч женщин больны раком молочной железы

Врачи рекомендуют женщинам ежемесячно делать самообследование и ежегодно проходить клинический осмотр. Ведь на поздних стадиях лечение осложняется.

Каждый час от рака молочной железы в Украине умирает одна женщина. В Хмельницкой области на учете находится 25 тысяч онкобольных, из них 3606 – больных раком молочной железы. “Это серьезная проблема всего мира. Например, в США этой болезнью болеет каждая восьмая женщина, в Европе – каждая десятая. В развитых странах хотя и растет заболеваемость, однако уменьшается смертность. В Украине же с ростом количества онкозаболеваний увеличивается и количество летальных случаев”, - рассказал заведующий отделом маммологии Хмельницкого онкодиспансера Игорь ДРОБНЕР.

По его словам, это в большой мере зависит от того, когда осуществляется диагностирование болезни. В Западной Европе, где люди больше беспокоятся о своем здоровье и чаще обращаются к врачам, 80 % диагнозов устанавливаются на ранних стадиях, когда вылечить болезнь легче. В Украине же ситуация противоположна: лишь пятая часть заболеваний раком молочной железы оказывается на стадии зарождения.

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