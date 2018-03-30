Лечебные напитки украинцев

Наши пращуры были здоровее нас. А когда болели, то знали, чем себе помочь. Известный травознай, кандидат медицинских наук, академик Академии оригинальных идей Евгений Степанович Товстуха в своей книге "Лечебная мудрость украинцев" рассказывает о самых распространенных лечебных средствах украинцев. Теперь каждый может приготовить напитки в домашних условиях, полечиться и оздоровиться. Тыквенный напиток

Применение: мочегонное и желчегонное средство, для растворения камней в желчном пузыре и почках, в случае запоров, сердечных отеков, обменного полиартрита, а также для лечения кожных заболеваний, в частности, экземы и нейродермита. Употребляют напиток по 1-2 ст. л. 3-4 разы в день за 30 мин до еды. Для растворения камней напиток употребляют 4-15 месяцев.

Рецептура напитка: сок тыквенный - 3 л, настой травы вереска обычного - 3 л, мед ранневесенний - 500 г, спирт 96% - около 4 л (чтобы общий объем составлял 10 л. Это касается и всех других напитков).

Технология приготовления: Дозрелые плоды тыквы моют, обчищают, натирают на терке, выжимают сок, отстаивают 4 часа, фильтруют. 100 г травы вереска обычного заливают 3 л кипятка, настаивают 4 часа, фильтруют. Все компоненты смешивают.

Шиповниковый напиток

Применение: для лечения гастрита, заболеваний верхних дыхательных путей, вегетососудистой дистонии, обменного полиартрита, остеохондроза, растворения камней в почках и желчном пузыре, в случае токсикозов, "ленивого" кишечника, экземы, гиповитаминоза. Употребляют напиток по 1-3 ст. л. 2-3 разы в день за 30 мин до еды. В случае заболеваний кожи делают примочки к пораженным местам 1-2 разы в сутки на протяжении 7-20 дней.

Рецептура напитка: отвар шиповника коричного - 3 л, настоя душицы обычной - 3 л, меда ранневесеннего - 500 г, спирту 96% - около 4 л.

Технология приготовления: 250 г свежих плодов шиповника измельчают, заливают 3 л воды, кипятят на малом огне 10 хв, настаивают 4 часа, фильтруют. 150 г душицы обычной заливают 3 л кипятка, настаивают 4 часа, фильтруют. Все компоненты смешивают.

Напиток подорожника

Применение: для лечения алергийных заболеваний, удушья (астмы), ядушного бронхита, нейродермита, диатеза, заболеваний почек, печенки, желчного пузыря, гипертонии, воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Употребляют по 1-3 ст. л. 3-4 разы в сутки, детям - по 0,5-1 ч. л. 2-3 разы в сутки. В случае необходимости в напиток добавляют мед.

Рецептура: настой подорожника - 3 л, настой цветков и листьев боярышника колючего - 3 л, мед ранневесенний - 500 г, спирт 96% - около 4 л.

Технология приготовления: 250 г свежих листьев подорожника измельчают. Заливают 3 л кипятка, настаивают 4 часа, фильтруют. 250 г сухих цветков и листьев боярышника заливают 3 л кипятка, настаивают 4 часа, фильтруют. Все компоненты смешивают.

Напиток из петрушки

Применение: для лечения подагры, гастрита, цистита, уретрита, простатита, метеоризма, растворения камней в почках. Употребляют по 1-2 ст. л. 2-3 раза в сутки за 30 мин до еды. С косметической целью - протирают лицо 3-4 разы в неделю.

Рецептура: отвар петрушки - 3 л, настой подмаренника настоящего - 3 л, мед - 500 г, спирт 96% - около 4 л.

Технология приготовления: 300 г свежих, помытых, измельченных корней петрушки огородной заливают 3 л воды, кипятят 10 мин, настаивают 4 часа, фильтруют; 150 г сухой травы подмаренника настоящего заливают 3 л кипятка, настаивают 4 часа, фильтруют. Все компоненты смешивают.

Облепиховый напиток Применение: для лечения и профилактики атеросклероза, лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваний печенки и поджелудочной железы, экземы, нейродермита, связывания и выведения радионуклидов, отбеливания кожи. Употребляют напиток по 1-3 ст. л. 3-4 разы в сутки за 30 мин до еды. С косметической целью протирают кожу лица и шеи 3-4 раза в неделю перед сном на протяжении 1-2 месяцев.

Рецептура: облепиховый сок - 3 л, настой душицы обычной - 3 л, мед ранневесенний - 500 г, спирт 96% - около 4 л.

Технология приготовления: свежие плоды облепихи моют, перебирают, выжимают сок, отстаивают 4 часа, фильтруют. 200 г высушенной травы душицы заливают 3 л кипятка, настаивают 4 часа, фильтруют. Все компоненты смешивают.

Укропный напиток Применение: для профилактики ишемической болезни сердца, для лечения гипертонической болезни, заболеваний почек и мочевого пузыря, ожирения, воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, угрей, пигментных пятен. Употреблять по 1-3 ст. л. 3-4 разы в сутки за 30 мин к еде. С косметической целью втирают в кожу лицо, шеи и рук 2-3 разы в неделю перед сном.

Рецептура напитка: настой укропа - 3 л, сек огурцов - 3 л, мед ранневесенний - 500 г, спирт 90% - около 4 л.

Технология приготовления: 200 г свежих листков укропа душистого измельчают, заливают 3 л кипятка, настаивают 4 часа, фильтруют. Огурцы моют, измельчают, отжимают сок, отстаивают 4 часа. Все компоненты смешивают.

Настои хранятся в стеклянных бутылях в темном месте.