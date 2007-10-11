В Крыму милиция проверяет медучреждения

В Крыму в рамках целевой оперативно-профилактической операции под условным названием «Батискаф» правоохранители проводят отработку медицинских учреждений, деятельность которых связана с наркосодержащими веществами.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму, в ходе операции проверяется и работа учреждений, деятельность которых связана с оборотом наркосодержащих средств, психотропных препаратов, сильнодействующих и ядосодержащих медицинских препаратов. Это, прежде всего, больницы и аптечные структуры.

«Основной целью мероприятий, проводимых сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, является выявление источников и перекрытие каналов оттока наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, медицинских препаратов с объектов их легального оборота и предотвращение распространения между наркозависимыми лицами», - сообщил старший оперуполномоченный Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков крымского милицейского Главка Артем КОЗАКОВ.

На территории Крыма расположено более 1200 субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с оборотом медицинских препаратов, и 105 лечебных учреждений, которые используют в своей деятельности наркотические медицинские средства.

Особое внимание правоохранители уделяют коммерческим структурам, осуществляющим оптовую реализацию ядовитых и сильнодействующих лекарственных препаратов, в частности, «трамадола».

С начала проведения операции в Крыму уже выявлен ряд нарушений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой и уничтожением наркосодержащих препаратов. Например, сотрудники УБНОН крымской милиции выявили факт нарушения установленных правил оборота прекурсоров со стороны главного санитарного врача Крымской республиканской санитарно-эпидемиологической станции. А ялтинские правоохранители выявили факт незаконного хранения прекурсоров - перманганат калия для изготовления наркотических средств и дальнейшей их продажи в одном из лечебных учреждений Ялты.