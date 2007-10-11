Туберкулез и СПИД - две главные проблемы санэпидемиологической службы

Один человек, больной туберкулезом, если он не лечится, может заразить до 50 человек за год.

Последнее достижение санэпидемиологов - решение об обязательной госпитализации больных туберкулезом. Изолированный от общества больной не представляет опасности. Что же касается СПИДа, на сегодня ситуация со стремительным распространением болезни несколько стабилизировалась, отчитываются специалисты.

Медики уверены: пик заболеваемости гриппом будет в январе-феврале.

Еще одна проблема СЭС - крысы. Их в последнее время слишком много. Во времена Советского Союза крыс истребляли весной и осенью, сегодня в Украине это правило не соблюдают.

ICTV