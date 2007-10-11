16-летняя школьница умерла на уроке физкультуры

В Херсоне 16-летняя ученица 10-го класса общеобразовательной школы №31 умерла от сердечного приступа во время урока физкультуры.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении образования и науки Херсонской областной государственной администрации, 8 октября во время разминки на открытой спортивной площадке школы в начале урока физкультуры (бег по кругу) ученица упала, потеряв сознание. Врачи скорой помощи, вызванные в школу, не смогли привести ее в сознание, и девушка вскоре умерла.

По данным управления, раньше ребенок не жаловался на проблемы с сердцем. Сейчас создана комиссия и ведется специальное расследование несчастного случая.