28 октября Украина перейдет на «зимнее время»
16:42, 05 октября 2012Страна
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Переводом часовой стрелки назад
28 октября в 4.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» переводом часовой стрелки на один час назад.
Как сообщили УНИАН в Министерстве экономического развития и торговли Украины, это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
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