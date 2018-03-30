Чтобы дети не болели ангиной, закаляйте им горло

Ангиной дети болеют очень часто. Это острое воспалительное заболевание, при котором инфекция поражает лимфоаденоидную ткань миндаликов. Чаще всего наблюдается ангина небных миндаликов глотки, но бывают ангины язычные и трубные. Если у ребенка сниженный иммунитет, катаральная ангина может превратиться в гнойную. Ангина сразу даст о себе знать Обычно причиной ангины является прямой контакт с больным. Но очень часто инфекция "сидит" в организме человека и "ожидает" благоприятных условий для своего развития. Поэтому ангину может повлечь снижение иммунитета в результате физических или психических травм, действие вирусов, авитаминоза, переохлаждения или перегрева, заострения хронических очагов инфекции. Часто ангина является логическим продолжением хронического тонзиллита - хроническая инфекция в миндаликах ожидает очередного рецидива заболевания.

Заболевание сразу начинается острым протеканием.

* В первую очередь у ребенка появляется сухость, царапанье во рту и горле.

* Миндалики краснеют, отекают, увеличиваются в размерах, что сопровождается болью во время глотания. Временами на миндаликах даже появляется патологический налет.

* В результате интоксикации организма ребенок жалуется на постоянную головную боль, становится вялым и малоактивным.

* Увеличиваются и болят лимфатические узлы шеи.

* Как только появилось подозрение, что у ребенка ангина, нужно немедленно обратиться к врачу. Самим лечить ангину нельзя, потому что неправильное лечение может повлечь многообразные, в том числе и тяжелые, осложнения: ревматизм, инфекционный полиартрит, миокардит, нефрит, хронический тонзиллит.

До прихода врача

До прихода врача нужно уложить ребенка в постель - постельный режим обязателен. Осложнения могут повлечь и любые физические нагрузки во время заболевания, даже незначительные. Ограничьте контакт больного ребенка с другими детьми и членами семьи.

Постоянно давайте ребенку теплое питье - любой чай (травяной, с калиной, малиной). По несколько раз в день полощите горло. Для этого приготовьте теплый раствор соли или соды (1 чайную ложку соли или соды развести в стакане воды), фурацилин, настойки эвкалипта, шалфея, отвар трав - ромашка, зверобой, календула (1 столовую ложку травы или смеси залейте стаканом кипятка).

Миндалики можно смазывать раствором Люголя. Давайте сосать ребенку антисептические леденцы - "Стрепсилс", "Страсилс" или таблетки с шалфеем, эхинацеей и таблетки - "Фарингосепт", "Трахисан", "Септефрил", "Декаметоксин".

Пища во время заболевания тоже должна быть особенной: без острых, кислых, соленых, копченых блюд. То есть пища должна быть такой, чтобы не раздражать слизевую оболочку глотки - мягкой и питательной. Наилучше подходит на этот период молочно-растительная диета.

В некоторых случаях при таком лечении ангина может исчезнуть без применения антибиотиков и не без осложнений. Противовоспалительные препараты (сульфаниламид или антибиотики) назначают в случае тяжелого протекания заболевания и для профилактики осложнений. Обычно это происходит тогда, когда ребенок не выдерживает постельный режим, продолжает ходить в школу, родители пренебрегают лечением и есть угроза развития осложнений.

Внимательно следите за температурой Во время ангины сначала держится невысокая температура - 37,1-37,5 градуса. Под вечер она имеет тенденцию повышаться до 38 градусов. Если у ребенка вирусная инфекция, то температуру тела до 38 градусов не нужно сбивать с помощью препаратов. В таких случаях в организме производится собственный интерферон, который уничтожает инфекцию. Если нет ОРВИ, насморка, а в случае ангины обычно этого не наблюдается, за температурой тела нужно следить особенно внимательно: если она держится 38 и больше градусов на протяжении трех дней, то в миндаликах образуется гной. А гнойную ангину лечить значительно тяжелее.

Закаляйте горло с лета

Предотвратить ангину можно. Важно своевременно изолировать больных детей от здоровых, не пользоваться совместно предметами туалета.

Следите, чтобы ребенку своевременно делали профилактические прививки по детскому календарю.

Своевременно лечите многообразные хронические инфекции, грипп и тому подобное.

Детей, которые часто болеют, нужно закалять, чтобы перепады температуры не влияли негативно на организм ребенка. Закалять горло нужно на протяжении всего года. Начинать закалку лучше весной, приблизительно с мая месяца. Полощите горло переваренной водой, начиная с температуры воды +37 градусов. Ежедневно или через день снижайте температуру на 1 градус и так постепенно доведите ее до +10 градусов. Такой водой полощите горло ежедневно утром.