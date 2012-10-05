На пачках сигарет вскоре появятся пугающие изображения

На пачках сигарет вскоре появятся изображения, предупреждающие о вреде курения.

Как сообщает газета "Коммерсантъ Украина" (№156 (1646) от 5 октября), вчера вступило в силу постановление Кабинета министров, обязывающее производителей и импортеров табачных изделий размещать на пачках изображения, предупреждающие о вреде курения.

Издание напоминает, что закон, обязывающий производителей и импортеров табачных изделий размещать на пачках фотоиллюстрации и пиктограммы, предупреждающие о вреде курения, Верховная Рада приняла 11 июня 2009 года. Таким образом, Украина адаптировала свое законодательство к нормам Европейской конвенции по борьбе против табака, ратифицированной в 2006 году. Чтобы ввести закон в действие, 19 января 2011 года Кабмин принял постановление N306 об утверждении перечня таких изображений.

Минздрав первоначально представил на рассмотрение Кабинета министров 37 изображений, активно использующихся производителями табачных изделий в Евросоюзе. Это, в частности, изображения трупа человека, шеи больного раком горла и детей в клубах табачного дыма. Как сообщили вчера в министерстве, в итоге из 37 картинок Кабмин одобрил 10 наиболее нейтральных. Среди них - изображения рентгеновского снимка пораженных раком легких, женского лица рядом с черепом, женщины, везущей пустую детскую коляску.

Необходимость размещения графических изображений на сигаретных пачках, по заверениям операторов рынка, не приведет к повышению стоимости табачных изделий, но разовые убытки производители все-таки понесли.

Вместе с тем в Минздраве затруднились спрогнозировать, когда пачки сигарет с картинками появятся в розничной продаже.

По мнению экспертов, нововведение позволит снизить уровень потребления табака в ближайшие годы на 5-7%. По данным Госслужбы статистики, в 2011 году в стране насчитывалось 8,6 млн курильщиков старше 12 лет.

"Люди, которые выкуривают около 20 сигарет в день, достают пачку и смотрят на нее в среднем 7,5 тыс. раз в год. Графическая антиреклама в этом отношении более эффективна, чем текстовая, особенно в странах со средним и низким уровнем дохода населения", — отметил глава правления общественной организации "Жизнь" Андрей Скипальский.

Координатор гражданской инициативы "Права курильщиков" Сергей Дидковский полагает, что решать проблему курения следует комплексно: "Я согласен с тем, что визуальная информация воспринимается эффективнее, чем текстовая агитация, но курение — это социальная проблема. Чтобы ее решить, государству следует поощрять здоровый образ жизни, стимулировать граждан заниматься спортом и повышать общий уровень жизни населения".

kommersant.ua