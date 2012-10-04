Украина будет развивать альтернативные источники энергии

Украина активно будет развивать восстанавливаемые источники энергии.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время церемонии введения в эксплуатацию Ботиевской ветреной электростанции в Запорожской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Развитие альтернативной энергетики - это стратегия развития в целом нашей энергетики», - сказал глава государства.

В.Янукович отметил важность реализации проекта строительства Ботиевской ветреной электростанции. «Для нас такие шаги очень важны - и в целом с точки зрения модернизации нашей страны, и конкретно с точки зрения развития альтернативных видов энергетики», - отметил он.

Президент также подчеркнул, что реализация таких проектов - это значительный вклад в улучшение состояния окружающей среды в государстве. «Эта электростанция не делает никаких вредных выбросов в атмосферу. Она экологически чистая», - сказал В.Янукович.

Глава государства подчеркнул, что власть будет работать над созданием мотиваций для инвесторов вкладывать в строительство таких объектов.

«Это будет нашей политикой, и это только первые шаги», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, самый крупный частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, ввел в эксплуатацию первые ветроустановки Ботиевской ветроэлектростанции (ВЭС), самой крупной ВЭС в Украине.