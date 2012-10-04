Завтра дожди ожидаются во всех областях Украины

5 октября в восточных областях Украины, Крыму и Приазовье ожидаются отдельные кратковременные дожди (днем на востоке с грозой). Ночью в большинстве западных, а днем в северных областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 15-20°, в южной части 21-26°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 15-20°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

4 октября температура воды составила в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 16°.