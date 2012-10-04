Азаров лично проверил цены на лекарства

Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил одну из столичных аптек, где поинтересовался ценами на основные лекарственные средства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Глава правительства пообщался с работниками аптеки, а также спросил у покупателей: устраивают ли их цены на основные лекарства?

«Вы довольны, цены устраивают?» - обратился Н.Азаров к пенсионерке. Она заверила, что действительно цены снижены, а особенно приятно, что государство позаботилось о гипертониках, говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что держит на личном контроле выполнение меморандума между правительством и производителями и продавцами лекарств.

«Меморандум, который гарантирует малообеспеченным людям доступ к лекарствам отечественного производства по справедливым ценам, действительно работает», - заявил Н.Азаров.

Он также поинтересовался мнением работников аптеки относительно целесообразности введения рецептурной выдачи в аптечных учреждениях лекарственных средств, которые содержат кодеин. Он напомнил, что Минздрав намерен усилить контроль над продажей гражданам таких лекарств, в частности, предлагается продавать их по рецептам. Работники аптеки отметили, что полностью поддерживают такие шаги, поскольку продажа препаратов, содержащих кодеин, в настоящее время является достаточно серьезной проблемой, а усиление контроля позволит ее решить.

Как сообщалось, 6 июня с.г. был подписан Меморандум взаимопонимания между правительством и производителями и продавцами лекарств, который предусматривает, что фармацевтические компании берут на себя обязательство гарантировать малообеспеченным и социально незащищенным гражданам равный доступ к высококачественным препаратам отечественного производства по экономически обоснованной цене во всех аптеках и лечебных заведениях, а также поэтапное уменьшение на 20% цен на лекарства, которые включены в обязательный ассортимент отечественных социальных препаратов.

Правительство, со своей стороны, взяло на себя обязательство обеспечить соблюдение законодательно установленных требований по декларированию оптово-отпускных цен на лекарства, разработать четкие критерии отбора препаратов для закупки за бюджетные средства, способствовать переориентации госзакупок лекарств на отечественные препараты и т.п.