Актер Леонид Броневой будет лечиться в Киеве еще неделю

Актер Леонид Броневой, который проходит курс реабилитации в Киевском городском центре сердца после инфаркта, пробудет на лечении в Киеве еще неделю, после чего его перевезут в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения Л.Броневого в больнице.

«Мы договорились, что он еще неделю будет проходить лечение (в Киеве - УНИАН), а через неделю, примерно, его заберут в Москву», - сказал Н.Азаров, добавив, що настроение у Л.Броневого «боевое».

Премьер-министр сообщил, что он рассказал Л.Броневому о том, что собирался посетить спектакль с его участием, однако не получилось.

Н.Азаров также сказал, что пообещал Л.Броневому обязательно приехать на его первый спектакль после выписки, независимо от того, где он будет - в Москве или Киеве

Премьер-министр отметил, что спросил у актера, все ли его устраивает во время лечения.

«Он сказал, что мы люди советские и привыкли к скромному образу жизни. Что у него абсолютно нет ко мне вопросов. Надо сказать, что он окружен вниманием и заботой в этом центре сердца», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщалось, Л.Броневой приехал в Киев 7 сентября с гастролями вместе с другими артистами московского театра "Ленком" во главе с художественным руководителем Марком Захаровым. Спектакли проходили в украинской столице с 8 по 17 сентября. 18 сентября актер был госпитализирован с инфарктом в Киевский городской центр сердца, где ему сделали операцию. Актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, не мог разговаривать. В минувшую субботу его отключили от аппарата искусственного дыхания.

Л.Броневой сыграл в десятках спектаклей и фильмов. Наиболее известные кинороли - Мюллер в сериале "Семнадцать мгновений весны", Мануйлов в "Агонии", герцог в притче "Тот самый Мюнхгаузен", Велюров в "Покровских воротах".