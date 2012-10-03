В результате деятельности «Доктора Пи» умерли 6 человек

Следствие установило, что в результате «лечебной практики» Андрея Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек.

Об этом в интервью газете "Комсомольская правда в Украине" заявил начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник.

«Нам удалось установить шесть человек. Всего же по делу проходит десять эпизодов незаконной лечебной практики. Но мы также выяснили, что врачи приглашали Андрея Слюсарчука как светило украинской медицины проконсультировать или провести операцию безнадежно больным пациентам. Но это не оправдывает то, что он брал в руки скальпель и давал рекомендации медицинского характера, не имея специального образования. Врачи не имели права и близко подпускать его к больному без соответствующих допусков, не говоря уже о хирургическом вмешательстве», - сказал В.Фаринник.

Он напомнил, что А.Слюсарчук обвиняется в мошенничестве, подделке документов, незаконной лечебной деятельности и нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

Как отметил В.Фаринник, по всем этим преступлениям следователями собраны доказательства, которые подтверждают его вину.

Начальник ГСУ МВД также отметил, что дело будет направлено в суд после того, как А.Слюсарчук и его адвокаты изучат материалы уголовного дела.

По словам руководителя Главного следственного управления МВД, А.Слюсарчук отказывается от всех обвинений и говорит, что «это мировой заговор против него, что это все дело рук спецслужб, потому что он секретный агент и от него таким образом решили избавиться...».

В.Фаринник сообщил, что следствие уже нашло доказательства по факту подлога документов. «В этой части нашли все доказательства, в Москве специально поднимали архивные данные. Но ученую степень он получил уже у нас на основании поддельных документов, и никто не заподозрил подлог. Люди его принимали на работу, даже не посмотрев, что не совпадают даты его рождения, окончания школы с учебой в медицинском институте», - отметил В.Фаринник.

kp.ua

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Експрес» выяснилось, что А.Слюсарчук - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. Он содержится во Львовском СИЗО.