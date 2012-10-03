Завтра на западе и севере Украины ожидаются дожди

Завтра ночью в большинстве западных областей Украины, в Житомирской и Винницкой областях, а днем в Киевской, Черниговской и Черкасской областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-восточный, на Правобережье с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 13-18°, в восточных областях местами 6-8° тепла; днем 18-23°, в Одесской области и в Крыму до 27°.

В Киеве и области в четверг ночью - без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°, в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляла 19-22°, в Днепре в районе Киева 17°.