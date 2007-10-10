Австралийские врачи спасли пациента ящиком водки

Врачи из австралийского города Макей в штате Квинсленд спасли жизнь итальянскому туристу, отравившемуся антифризом, при помощи ящика водки, сообщает издание Independent Online.

24-летний итальянец поступил в больницу с острым отравлением автомобильной охлаждающей жидкостью, токсичные вещества в которой приводят к отказу почек и последующему летальному исходу. По некоторым данным, выпив антифриз, итальянец намеревался свести счеты с жизнью.

В таких случаях в качестве противоядия используется спирт, однако его необходимого количества у врачей не оказалось. Тогда было принято решение купить ящик обычной водки в местном магазине. "Администрация больницы с пониманием отнеслась к покупке такого количества алкоголя", - отметил доктор Тодд Фрейзер.

Итальянец был помещен в реанимационное отделение и при помощи капельницы каждый час ему вводилось три стандартные дозы водки. Курс подобного лечения продолжался в течение трех дней, пациент все это время находился в состоянии искусственной комы.

По данным агентства Reuters, итальянский турист поступил в больницу два месяца назад и уже полностью выздоровел. "К тому времени, когда он очнулся, я думаю, его похмелье уже прошло", - отметил врач Фрейзер.

Лента.ру