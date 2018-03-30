Страшилка про трансгены

С 1 ноября этого года вся пища на полках наших магазинов должна маркироваться относительно генетически модифицированных организмов (ГМО). Когда в странах Евросоюза приняли такой закон, люди просто перестали покупать эти продукты. Большинство европейских супермаркетов отказались принимать трансгенную продукцию. Компании-поставщики, которые терпят огромные убытки, делают ставку на страны СНГ, заваливая рынок продуктами, которые содержат генетически модифицированные компоненты (например, в России их - 75 % от всех импортируемых). Без сомнения и в Украине их достаточно. В чем кроется опасность потребления генетически измененных продуктов корреспонденту УНИАН рассказывает доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории иммунологии Института проблем патологии Национального медицинского университета им. О.О.Богомольца Екатерина ГАРКАВАЯ. Екатерина Григорьевна, что означает понятие "генетически модифицированный", или "трансгенный"?

В естественной набор генов организма, с помощью генной инженерии, вводится инородный ген (например, для морозостойкости в картофель вводят ген подснежника). Делать эту процедуру в широком масштабе можно лишь в мощных лабораториях больших корпораций. В результате этих манипуляций трансгенные организмы приобретают "полезные" качества - становятся токсичными для насекомых или становятся суперстойкими к пестицидам, которые производит та же корпорация. Или, по мнению генетиков, приобретают еще более полезные качества. Вот как, например, известно, что печенка крысы производит очень много витамина С, потому крысиный ген вживили в шпинат для большего продуцирования полезного витамина.

Вероятно, исследователи руководствовались добрыми намерениями?

Всем известно, куда ведет такая дорога. Как сказал об этом один британский ученый: "Этими людьми руководят силы зла". Но аргументы выдвигаются действительно благородные - генетически модифицированные продукты спасут человечество от голода, потому что трасгены выращивать значительно дешевле, урожаи больше. Такие продукты вроде бы полезнее натуральных - в них искусственно повышают дозу витаминов и микроэлементов, а на некоторые наложили миссию лекарств. Так американские ученые работают над выведением породы ГМ-курей, яйца которых будут содержать вещества, которые предотвращают образование онкоболезней.

Влияние ГМО на человеческий организм до конца не изучено. Но ученые из многих стран мира выступают против распространения этих технологий. Почему?

Многочисленные исследования этой проблемы свидетельствуют, что генетически модифицированные продукты являются серьезной опасностью и не только для здоровья человека, но и для окружающей среды. Их влияние и действие нельзя предугадать - они детерминированы во времени. Но уже сейчас доказано, что трансгены, попадая в наш организм - в кровь, кишечник, сперму и другие органы, предопределяют опухоли, аллергии, нарушения репродуктивной функции. Британские ученые обнаружили, что измененные гены "оседают" в кишечнике. Но больше всего ГМ-продукты вредят иммунитету человека.

Особенно иммунитету украинцев, подточенному чернобыльской аварией. Именно поэтому недостаточно одного распоряжения относительно маркировки ГМ-продукции, которую вводят в Украине с 1 ноября. Ведь геном украинцев, подвергался мощным радиоактивным излучениям. Если его усилить генетическим воздействием, наше государство станет полигоном для беспрецедентного эксперимента. Думаю, в Украине нужно ввести мораторий на ввоз, регистрацию и производство продуктов питания и лекарств, изготовленных на основе ГМ-технологий.

Для изготовления лекарств также используют трансгены?

Да. Например, в Италии изготовили две вакцины из генетически модифицированных растений (выращенных в одном из американских университетов). Одну из помидоров - против туберкулеза, вторую из картофеля - против расстройства желудка. В растения вмонтировали гены, которые стимулировали иммунную систему человека. Разработчики искренне считают, что вакцина очень нужна развивающимся странам.

Надеюсь, они не нас имели в виду...

Здесь не до смеха. Для Украины это была бы настоящая катастрофа. Уже сейчас наши паталогоанатомы рассказывают ужасные вещи: все чаще наблюдаются случаи, когда у человека (при вскрытии тела) отсутствует какой-то орган. Из последних, подобных историй, когда 16-летняя девочка сгорела от болезни за неделю. При вскрытии обнаружили, что у нее совсем не было легких. То есть иммунитет воспринимает орган, как инородный и уничтожает его. Все эти проявления автоиммунных заболеваний вызывают именно внешние факторы - экологические проблемы, "искусственная" еда - с химическими добавками, с генетически модифицированными компонентами и тому подобному.

Почему в Украине так мало внимания уделяется проблеме генетически модифицированных организмов?

И этому всегда удивляет зарубежных экспертов. В нашей стране вопрос о трансгенах почему-то воспринимался как неактуальный. Первая попытка принять законопроект была осуществлена лет 5-6 тому. Но из-за политических скандалов (кассетного и других), депутатам было не до этого. Трансгенный закон был похоронен. Возможно это и к лучшему - потому что де юре ввоз генетически модифицированных продуктов на территорию Украины незаконный. Таким образом, хотим мы этого или нет, но приближаемся к европейским стандартам. В Европе с 1998 года действует мораторий на регистрацию трансгенов, а все продукты, которые содержат свыше 1% генетически модифицированного материала, должны обязательно маркироваться. Украинским потребителям о таком можно лишь мечтать.

Изучение влияния ГМО на другие организмы - огромная научная проблема. Ее должны решать не единицы биотехнологов, а целые научные коллективы. Это должно финансироваться государством. Потому что на такие исследования выделяются гранты компаний-производителей ГМО. Вот такой парадокс.

Есть вероятность того, что в Украине существует лобби, которое заинтересовано в продвижении ГМ-продуктов на рынок?

Такое лобби есть во всем мире. На исследование влияния трансгенов на человеческий организм почти невозможно получить гранты, сами результаты исследований опубликовать в мировых научных изданиях тоже нереально. Компании просто отказываются предоставить ГМ-материал для исследований или требуют вместо этого полного контроля над экспериментом. Даже, когда фермеры покупают генетически модифицированные семена, они дают подписку, что не дадут эти семена на исследование. Кстати, очень часто трансгенные семена не прорастают. В Индии зафиксирован рост самоубийств среди фермеров - через два года ГМ-семена не проросли, а нормальные растения стали бесплодны. Уже сейчас резко сократилось биоразнообразие на полях, и это связывают с ГМ-культурами.

Страшно себе представить, что может стать с человечеством, если оно полностью перейдет на трансгенную пищу. В то же время мощный мировой производитель ГМ-культур компания Монсанто заявила, что уже через 10-15 лет все семена на нашей планете будут трансгенными.

Но есть такие ученые, что, невзирая ни на что, исследуют влияние трансгенов?

Да, но не без вреда для себя - если опыты подтверждали вредность трансгенов. Например, в 1998 британский ученый объявил по телевидению о необратимых изменениях в организме крыс, которые питались генетически модифицированным картофелем. На него начались гонения, впоследствии уволили с работы. В этом году российский ученый Ирина Ермакова, что проводила серию экспериментов на крысах (которые ей не дали закончить), заявила, о давлении на нее и институт, в котором она работает, со стороны лоббистов ГМО. По ее словам, в Российскую академию наук обратились два академика с требованием остановить исследование, аргументировав требование тем, что на российский рынок идет большой поток трансгенных продуктов, потому не нужно будоражить людей.

Что же так испугало производителей ГМО в ее экспериментах?

Серии экспериментов показали, что у крыс, которых кормили ГМ-соей, больше 59% потомства умерло на протяжении трех недель, а значительная часть выживших оказалась вдвое меньше по размерам и массе тела, они были ослаблены и недоразвиты, впоследствии не давали потомства. При исследовании внутренних органов обнаружили патологические изменения в печенке - она была как решето, и в семенниках. Ермакова призналась, что и сама не ожидала получить такие ужасные результаты.

А в Украине подобные исследования проводили?

Это мне неизвестно. Но приходилось слышать отзывы потребителей ГМ-продуктов. Например, агроном из Института картофелеводства рассказывала о ГМ-картошке, которая через месяц хранения превратилась в желто-коричневую жидкость, похожую на расплавленную пластмассу.

В каких продуктах вероятнее всего может быть ГМО?

Это, в первую очередь, соя. И все что из нее выработано - молоко, кетчупы, соусы, майонезы, всевозможные колбасы и сосиски, кондитерские изделия, хлеб, "мясной" фарш. А еще импортное маслиновое масло, помидоры, картофель, кукуруза. Украинские гигиенисты особенно предупреждают относительно вареных колбас. Многие производители добавляют в мясной фарш генетически модифицированный соевый белок. Но любая информация скрывается на основании того, что рецептура продукта - коммерческая тайна.

Какие мировые компании больше всего грешат на использовании генетически модифицированных продуктов?

Лидер по количеству экспериментальных полей - США и Канада. Проблема ГМО особенно касается американских продуктов больших транснациональных корпораций, таких как Данон, Нестле, Монсанто и Новартис. Именно они являются лоббистами того, чтобы товары не маркировались отметкой "содержит ГМО". Ведь объемы продажи сразу же снизятся. Американская общественность давно давит на правительство страны, однако закон до сих пор не принят. Как следствие, европейцы и японцы уже не покупают продукты американского производства. И хотя корпорации тратят миллионы долларов ежегодно на рекламные кампании относительно выгоды внедрения ГМО, они оборачиваются полным провалом. И недаром в Америке - наибольшим в мире производителем и потребителем генетически модифицированной продукции - растет количество эндокринных болезней, онко- и психических заболеваний, огромный процент людей с избыточной массой тела.

Известно ли Вам что-то о том, что компании и научные институты, которые занимаются биотехнологиями, объявляют о своих монопольных правах на определенные разновидности растений и животных?

Считаю это абсурдом и беспрецедентным дерзостью претендовать на патент на жизнь. Генетически модифицированные организмы выдают за "изобретение ученых". Однако, ни вмонтированный ген, ни, тем более, исходный организм не является изобретениями и не могут быть запатентованными. И все же мощное давление корпораций делает свое дело, и новые "формы" жизни все чаще становятся объектами собственности.

Какие эксперименты над природой Вас больше всего поразили?

Те, которые наиболее опасны для человека. Например в картофель вживлен белок бактериального происхождения - ботулин. Его аминокислоту человеческий организм не воспринимает и погибает. Недаром же ГМ-картошкой и колорадский жук брезгует. Известно, что французские генетики вживили в ДНК кролика ген медузы. Шубка зверька приобрела голубой цвет и начала светится в темноте. Сами ученые соглашаются, что вторжение в геном живых организмов, не может остаться без последствий. Ни один человек не может их предусмотреть. Он может запустить механизм, остановить - нет. И уже есть подтверждение - генетически измененный лосось, выведенный американскими учеными, огромного размера и массы (250 кг) неожиданно стал ядовито-зеленого цвета. Причем и внешне, и внутри.

Наталия Максименко