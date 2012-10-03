Расстрелявший охранников в «Караване» - российский киллер?

В Министерстве внутренних дел Украины не подтверждают информации отдельных СМИ, что лицо, причастное к расстрелу охранников в ТРЦ «Караван», является российским киллером, на счету которого по меньшей мере 18 жертв.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук.

«Мои источники и в МВД, и в столичном главке милиции не подтверждают эту информацию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван», по улице Луговая, 12, неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил. Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель украл с витрины флешку, и попросил его пройти в комнату охраны и предъявить содержимое карманов. На тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по присутствующим в комнате, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

27 сентября министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил, что работники милиции установили личность мужчины, который подозревается в расстреле трех частных охранников в ТРЦ «Караван». По его словам, из ТРЦ изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как все происходило. Подозреваемым является киевлянин, 1986 года рождения.

28 сентября СМИ сообщили, что убийца, который расстрелял охранников в ТРЦ «Караван», мог сбежать в Россию.