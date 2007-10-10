Бережнов: Эпидемия гриппа ожидается в декабре-январе

Эпидемиологический порог гриппа в Украине будет превышен в декабре-январе, заявил первый заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

"Это будет среднего уровня эпидемия гриппа на территории Украины в сезон 2007-2008 года", - заявил на пресс-конференции С.Бережнов".

По его словам, ежегодно вакцинируется небольшая группа людей - около 1 млн. человек, плюс-минус небольшой процент, поскольку вакцина недешевая. Вакцина российского производства стоит от 25 до 30 грн., европейского производства - более 30 грн.

"Мы не ожидаем никаких чрезвычайных ситуаций..., в то же время на фоне гриппа могут возникнуть другие инфекции", - заявил С.Бережнов, отметив, что в случаях при гриппоподобных заболеваниях может возникнуть более 100 видов вирусов.

Он отметил, что ежегодно инфекционными заболеваниями в Украине заболевает от 8 до 10 млн. человек из них 90-95% — острыми респираторными заболеваниями или гриппом.

ICTV