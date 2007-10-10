Во Львовской области маленькие дети умирают от неизвестной болезни

В городке Яворов Львовской области идут слухи о неустановленной болезни, из-за которой умирают маленькие дети. Власти города уже обратилась в Министерство здравоохранения Украины.

Местные жители требуют немедленного расследования 6 загадочных смертей детей, произошедших за последний месяц. Тем временем яворивские медики наотрез отказываются говорить об этом заболевании, а санэпидемиологи отрицают информацию о любой эпидемии.

Юрий Телегей похоронил годовалого сына 5 дней назад. У ребенка неделю держалась высокая температура, а участковый врач успокаивал, что это режутся зубы. Когда Андрейка умер, медики начали путаться в диагнозах - от гриппа до менингита, - рассказывает отец. И вдобавок предлагали ему деньги и уговорили не пользоваться услугами криминалистов во время вскрытия.

Юрий Телегей, отец умершего ребенка: «Можно было спасти, если бы сразу узнали, что это за инфекция. А они объясняли, что гуляет грипп в воздухе. Все что они объясняли - это инфекция в воздухе и все».

Яворивские власти объявили чрезвычайное положение, но детсады пока что не закрывают. Чиновники собираются провести расследование, и к слухам в городе скептически не относятся. Говорят, аналогичная проблема когда-то имела место в соседней Польше.

Михаил Бак, заместитель городского головы города Яворов: «Есть такие слухи, что шестеро детей заболели. Это не подтвержденная информация, что есть какая-то инфекция».

В больнице наотрез отказались комментировать ситуацию. Загадочно себя повели и санитарные врачи: журналистов попросили покинуть помещение, чтобы те ничего не украли.

Успокоили лишь во Львовской областной санеэпидемстанции. Говорят, никакой эпидемии в Яворове нет.

Наталия Тимко, заведующая эпидемотделением Львовской ОСЭ: «К нам каждый день поступает информация из инфекционных больниц, и никакой информации не поступало ни по Яворову, ни по Яворовскому району».

Тем временем городской глава Яворова поехал в столицу, чтобы лично требовать в Министерстве здравоохранения всестороннего расследования ситуации.

НТН