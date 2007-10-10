На Харьковщине 19 человек отравились пирожными

В Харьковской области с 6 по 8 октября зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди жителей Харькова и двух районов области (Харьковского и Дергачевского), из них 9 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в инфекционные отделения областных больниц с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 19 больных.

Формы течения заболевания: легкая - у 15 больных, из них - 6 детей; средней тяжести - в 6 больных, из них 3 детей. Все больные получают необходимое лечение.

Этиологический фактор, источник возбудителя и обстоятельства, способствовавшие заболеванию, устанавливаются, однако больные связывают его с употреблением кондитерских изделий - пирожных "эклер", приобретенных в торговой сети.

Проводятся лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия. Ситуацию контролирует Министерство здравоохранения.