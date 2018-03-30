Высокая температура... Как обойтись без антибиотиков?

Грипп почти всегда сопровождается повышенной температурой тела - защитной реакцией организма на инфекцию. Самая благоприятная температура для вируса гриппа – 35 С, при повышении от 37 градусов условия его развития ухудшаются, а при температуре 40 С размножение прекращается. Поэтому, если Вы в целом имеете здоровый организм и можете выдержать повышение температуры тела до 38-39 градусов, то это может помочь ускорить победу над вирусом. Если же чувствуете себя плохо при такой температуре, если Вы - человек немолодой или имеете хронические легочные и сердечные болезни, гипертензию и тому подобное, следует принимать жаропонижающие средства. Одни люди пользуются химическими лекарствами, часто - хорошо разрекламированными. Это сделать проще, но следует помнить о последствиях.

Многие же люди больше доверяют натуральным, проверенным, но, к сожалению, часто забытым средствам. Кстати, некоторые врачи, которых, следует обязательно вызывать к больному гриппом при первых признаках заболевания, тоже теперь рекомендовать немедикаментозные средства.

Попробуем использовать обыкновенную воду, чтобы и высокую температуру тела снять, и токсины вывести. Такими методами пользовались и народные целители, и знаменитый в конце ХІХ - в начале ХХ ст. киевский врач В.Каминский, который совершенствовал методику немецкого пастора Кнейпа.

1. Ослабит жар в теле клизма с чистой кипяченой охлажденной до комнатной температуры воды (1-1,5 л). Этот метод можно применять даже для младенцев. Для деток 1-6 месяцев вводится 30-60 мл, 6-12 месяцев - 100-180, 1-2 года - 180-200, 2-5 лет - 200-300 мл воды.

2. Полезные компрессы: смочить полотенце в воде, лучше в смеси воды с яблочным уксусом (на 0,5 л воды уксуса 1 ст. ложка и больше), положить на лоб, по мере нагревания - менять.

Компресс изо льда (можно заморозить в грелке, в целлофановой котомке) кладут на лоб, локтевые ямки, время от времени его следует снимать на 10 мин, чтобы не допустить местного переохлаждения.

3. Обтирание: сначала грудь и живот, дальше спина, конечности. Протерев какую-то часть тела смоченными в смеси воды с уксусом (2:1) хлопковым полотенцем, сразу следует накрыть ее.

4. Обертывание стоп. Носки намочить в воде или в смеси воды с уксусом, выкрутить, одеть на ноги. Ноги завернуть сухим полотенцем или полотном, потом шерстяным платком. Через 20-30 мин (можно и через 1 час) мокрые носки снять, вытереть ноги и одеть шерстяные носки на всю ночь. Днем эту процедуру целесообразно повторить 2-3 раза. Обертывание стоп также можно использовать при головной боли, воспалении аденоидов, вывихах бедра.

5. Обертывание икр действует эффективнее - хлопковое полотенце намочить до половины по длине, отжать и обернуть икру (от косточки к коленям). Сначала мокрым концом, потом сухим, сверху - шерстяным платком. Также и на второй ноге. (Если ноги были перед этим холодные, их необходимо согреть в горячей ванне или растереть полотенцем). Больного следует хорошо накрыть, особенно ноги. После 45-60 мин компресс быстро снять, больного накрыть. Обертывание икр целесообразно в случае простуды, гриппа, воспаления бронхов, легких. (Если варикозное расширение вен - не применять).

6. Обертывание груди выполняется двумя льняными полотенцами: одно, намоченное и выкрученное, обвертывается вокруг груди, второе, сухое - сверху. Больного накрывают периной на 30-40 мин. Обертывание можно повторить несколько раз подряд, если температура падает медленно. Напоследок больного следует вытереть, хорошо накрыть и держать в постели не меньше часа.

Пастор Кнейп обертывание груди советовал делать мокрой "косынкой" из грубого полотна. Широкий угол накладывался на плечи и грудь. После укутывания поверх "косынки" сухой тканью больной ложится в кровать на 0,5-1,5 часов. В случае высокой температуры обертывания следует менять через 30-45 мин. Использованную ткань следует обязательно постирать, чтобы освободить ее от токсинов, которые собрались в ней, лишь тогда использовать повторно.

Обертывание помогает в случае простуды, гриппа, катара, застойных явлений в груди.

И еще важно - больной перед этими процедурами должен обязательно освободить кишечник и мочевой пузырь, потому что вставать потным нельзя.

Юлия Мартыненко