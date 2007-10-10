Уровень рождаемости на Волыни превышает общеукраинский

Показатель рождаемости в Волынской области больше общеукраинского почти на треть.

В первом полугодии этого года в области он составлял 13,4 на 1 тыс. населения, тогда как в целом по Украине - только 9,6 на 1 тыс. населения, сообщил на пресс-конференции начальник областного управления здравоохранения Игорь ВАЩЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, среди положительных моментов, по словам И.ВАЩЕНЮКА, также снижение показателя смертности среди новорожденных. За 6 месяцев этого года он составлял 6,93 на 1 тыс. новорожденных, тогда как в Украине этот показатель - на уровне 10,68. Этому, считает И.ВАЩЕНЮК, способствует получение спецоборудования для родильных стационаров, внедрение новейших перинатальных технологий, а также систематическое повышение квалификации медицинского персонала. Кроме того, это стало возможным благодаря внедрению на Волыни специальных программ в роддомах, в частности, украинско-американских программ «Здоровье матери и ребенка» и «Вместе к здоровью», а также украинско-швейцарской программы «Перинатальное здоровье».

Однако, отметил И.ВАЩЕНЮК, хотя показатели рождаемости и растут, естественный прирост населения в области в первом полугодии 2007 года был отрицательным и составлял - 2,08, тогда как в Украине - 7,0.