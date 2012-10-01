Звание «Мать-героиня» присвоено более 10 тыс. матерей
15:35, 01 октября 2012Страна
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С начала 2012 г. - более 35 тысячам
Президент Украины Виктор Янукович подписал Указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более 10 тысячам многодетных матерей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В Администрации Президента напоминают, что в целом с начала 2012 года почетное звание было присвоено более 35 тысячам многодетных матерей, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
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