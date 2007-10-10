Отношение к психически больным в Украине улучшается

Украинское общество приближается к европейским стандартам в отношении проблем психических больных. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню психического здоровья президент Ассоциации психиатров Украины, глава Экспертного совета при Министерстве труда и социальной политики Украины Семен ГЛУЗМАН.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ГЛУЗМАН отметил, что данные социологов из разных стран свидетельствуют, о том, что в Украине больше всего публикаций в средствах массовой информации на тему психического здоровья населения и жизни инвалидов, сравнительно с другими постсоветскими странами. Это связано с деятельностью общественных организаций, которые активно лоббировали эту тему. Однако общественные объединения нуждаются в помощи государства.

“Я не имею в виду, что это обязательно должно иметь финансовый характер. Решение данной проблемы требует малейшего взаимопонимания. Однако в настоящее время ситуация изменяется, сравнительно с тем, что 20 лет назад о жизни инвалидов и психических больных вообще молчали” – отметил С.ГЛУЗМАН.