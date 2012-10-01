В Украине похолодает с 8 октября

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что похолодание придет в Украину с 8 октября.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Гидрометцентра Анатолий Прокопенко, информировали УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, отметил он, в конце недели увеличится количество осадков.

«Сейчас в Украине сохраняются благоприятные погодные условия. Температура воздуха на 3-7 градусов превышает норму. В ближайшие 3 дня небольшие кратковременные осадки возможны в западной и северной части страны. Температура воздуха ночью +7…+13°, на юге +14…+19°. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах +16...+22°, на юге и в Закарпатье +23…+28°. В море еще можно купаться – температура воды +20...+22°. При этом с 8 октября ожидаются изменения погоды - увеличение осадков и снижение температуры воздуха», - сообщил А.Прокопенко.

По его словам, с 8 октября ожидается увеличение осадков на большей части Украины, температура днем опустится до +14...+19°, а на юге до +18...+23°. 9 октября пройдут кратковременные дожди на востоке страны, температура ночью опустится до +2...+8°, а днем до +9...+15°, в южных областях до +18°.

10-11 октября температура ночью +2...+8°, на западе и севере возможны заморозки. Температура днем составит +6…+12° на севере и западе страны +13...+19° - на остальной территории Украины.

Кроме того, заместитель директора Гидрометцентра сообщил, что 3 октября в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, а температура ночью будет +8...+14°, днем +17...+23°.

Он также отметил, что 4 октября сохранится сухая погода, кратковременный дождь возможен в западной части страны. Температура ночью +8...+14°, на западе и севере днем +17...+23°, а на остальной территории Украины до +26°.

5-6 октября ожидаются кратковременные дожди в северных и восточных областях, температура ночью +8...+14°, днем +18...+24°. 7 октября – без осадков, температура ночью +8...+13°, днем +18...+24°.