В Украине ежегодно от онкологических заболеваний умирают почти 90 тыс. человек - Богатырева

В Украине ежегодно от онкологических заболеваний умирают почти 90 тыс. человек, из которых более трети - люди трудоспособного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в Ивано-Франковске вице-премьер-министр Украины, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева на научно-практической конференции «Рак шейки матки: актуальные вопросы диагностики и лечения».

Она также сообщила, что «в мире рак шейки матки находится на втором месте по распространенности. Ежегодно регистрируется 500 тыс. человек. Только в европейском регионе ежегодно 30 тыс. женщин с этим диагнозом умирают».

Министр отметила, что «за период 2001-2011 года заболеваемость раком шейки матки в Украине увеличилась на 10,3%. В 2011 году заболели 4 тыс. 987 женщин, из которых 2 тыс. 124 умерли. Государство настораживает то, что рак шейки матки помолодел, выйдя на уровень 35-40 лет».

«Рак сегодня объявил нам войну. И, если применять военную терминологию, нам нужно подняться во весь рост и выйти из окопов на борьбу с этой болезнью», – сказала Р.Богатырева.

По ее словам, самая большая надежда на улучшение ситуации – это профилактика, как важная составляющая стратегии борьбы с заболеванием.

Р.Богатырева выразила надежду, что сегодняшняя конференция выработает общую позицию по профилактике, лечению и реабилитации людей с этой тяжелой болезнью.

На конференции присутствовали ученые-практики из Украины, России и Беларуси.