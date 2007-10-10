В Украине продолжается отравление грибами

С начала октября в Закарпатской области в результате отравления грибами пострадали пять человек, в том числе 11-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в Закарпатской области, подросток отравился пластинчатыми грибами-«зонтиками», которые чаще всего принимают за съедобные шампиньоны и сыроежки.

По оперативным данным Херсонской областной санитарно-эпидемиологической станции, в этом году в регионе в результате отравления грибами пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации облгосадминистрации, больше всего потерпевших – в Херсоне и Новой Каховке.

Последний случай произошел в Скадовске 9 октября. В реанимационное отделение центральной районной больницы в состоянии средней тяжести был доставлен 24-летний местный житель с диагнозом отравление грибами.