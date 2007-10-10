На Днепропетровщине чудом спасена новорожденная девочка

Через несколько дней девочка-найденыш пришла в себя от шока, который ей пришлось пережить, и сейчас чувствует себя хорошо, говорят врачи.

Найденыш находится в Днепропетровской больнице №3. Она самая здоровая среди других малышей, несмотря на все пережитые испытания, говорят медики. Врачи уверены, что у ребенка обязательно будут родители и она станет счастливой. В больницу уже звонят желающие ее удочерить, пишут “Факты”.

Температура тельца грудного ребенка после несколькочасового пребывания в выгребной яме туалета не превышала 30 градусов. Результаты анализов девочки не выявили у малышки ни пневмонии, ни признаков простуды, говорят врачи.

ICTV