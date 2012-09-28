С 2013 года в Украине начнется реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-конференции в Харькове сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

«На следующий год мы договорились, что с Министерством финансов начинаем новую программу, которая 20 лет у нас не финансировалась - программу по жилью для детей-сирот. Эту программу (мы договорились с Минфином и ее поддержал Президент) мы попробуем включить (в госбюджет), и она будет включена минимум на 100 млн. грн на следующий год», - сказал С.Тигипко.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 96 тыс. детей-сирот.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство ставит задачу до 2020 года обеспечить всех сирот семейными формами воспитания.

«Задача у нас стоит простая – до 2020 года ни одного ребенка не должно быть в стране не в семейных формах воспитания. Все дети должны находиться в семейных формах воспитания», - сказал С.Тигипко.

По его словам, за 8 месяцев 2012 года в Украине было усыновлено 1298 детей.