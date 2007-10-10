В Одесской области в больницу попали 12 человек, отравившихся на свадьбе

В Одесской области на протяжении 7 и 8 октября в инфекционное отделение Килийской городской больницы с диагнозом “острый гастро энтероколит” были госпитализированы 12 человек (из них 1 ребенок), которые 7 октября праздновали свадьбу в с.Шевченково Килийского района.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего на свадьбе находилось около 120 человек.

Состояние здоровья потерпевших - средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Одесской области.