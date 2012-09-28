Обязательное медстрахование оставит частные клиники без клиентов

Непродуманное введение в Украине системы обязательного медицинского страхования (ОМС) может оставить частные клиники без основного потока клиентов и привести к уходу значительного числа игроков с рынка платных медицинских услуг.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя генерального директора страховой компании «NGS» (СК «Нафтагазстрах») Натальи Придачук на заявление представителей власти о возможности внедрения системы ОМС с 2014 года.

По ее словам, на сегодняшний день доходы коммерческих клиник практически на 80% зависят от программ корпоративного страхования и лишь на 20% - от единичных частных клиентов. «От поступлений от страховых компаний зависят зарплаты сотрудников, закупка расходных материалов, оплата аренды помещений. Если основная масса людей будет застрахована по программам обязательного страхования, то обращаться за медицинской помощью люди будут в государственные клиники. А клиентами коммерческих клиник останутся лишь 6-10% VIP-клиентов, которые принципиально не пойдут в госучреждения», - считает Н.Придачук.

Она отмечает, что следствием такого положения дел может стать массовое сокращение специалистов в коммерческих медучреждениях, а также уход с рынка мелких и средних игроков. Ведь их основным персоналом являются врачи государственных поликлиник и больниц, которые работают по совместительству. «С появлением системы ОМС спрос на услуги коммерческих клиник резко упадет, специалисты станут не востребованы и их ставки будут сокращаться. Одновременно с этим, благодаря введению новой системы финансирования государственных клиник (в зависимости от количества пациентов), зарплаты врачей-бюджетников будут повышаться», - отметила Н.Придачук.

Еще одной тенденцией, по ее мнению, может стать укрупнение мелких клиник, объединение узкопрофильных врачей в специализированных учреждениях, например, офтальмологических, невропатологических или гастроэнтерологических клиниках.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что в 2014 году в Украине может быть введено обязательное медицинское страхование. По ее словам, финансированием системы ОМС будет заниматься специально создаваемый государственный Фонд обязательного медицинского страхования Украины, что позволит обеспечить жесткий контроль за целевым использованием средств страхования.