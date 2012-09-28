Беларусь предлагает Украине создать СП по производству лекарств

Премьер-министр Республики Беларусь Михаил Мясникович предложил рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству лекарств. Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом он заявил вчера в Ялте во время встречи с главой украинского правительства Николаем Азаровым.

«Мы просим Вас рассмотреть возможность создания совместного предприятия в фармацевтической отрасли», - сказал Михаил Мясникович. При этом он добавил, что Беларусь ежегодно импортирует значительные объемы лекарств. А поэтому создание такого предприятия является взаимовыгодным.

В тоже время Н.Азаров пообещал изучить и рассмотреть это предложение, отметив, что Украина имеет передовые технологии по производству лекарств.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.