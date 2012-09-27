Украина перестала быть донором международного усыновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время онлайн-конференции, посвященной Дню усыновления, который отмечается 30 сентября.

«Еще до недавнего времени в нашей стране работало более 300 посреднических организаций, которые занимались международным усыновлением, на сегодняшний день их почти не осталось», - отметил Ю.Павленко.

По словам Уполномоченного, в Украине преобладает тенденция национального усыновления.

«За 8 месяцев 2012 года украинцы усыновили 1298 детей, иностранцы – 503 ребенка. Это очень позитивная тенденция, потому что еще в 2004-2006 годах преобладало межгосударственное усыновление – иностранцы усыновляли в два раза больше, чем украинцы. В этом году почти в три раза больше усыновляют украинцы», - отметил Ю.Павленко.

В свою очередь, руководитель программы «Сиротству – нет!» Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Д.Касьянова подчеркнула, что украинцы начали чаще усыновлять детей старше трех лет.

«Безусловно, ситуация отличается от той, которая наблюдалась 5 лет. Например, на сегодняшний день наметилась динамика относительно усыновления старших детей, чего еще несколько лет назад практически не было. Среди этих детей есть процент деток с физическими и другими недостатками», - отметила Д.Касьянова.

Ю.Павленко сообщил, что на сегодняшний день в Украине - 96 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

«26 тысяч сирот - в банке усыновления. Из них две трети – это дети старше 10 лет, а 1 500 из них – дети в возрасте до 5 лет, причем 50% - с очень тяжелыми заболеваниями», - отметил Ю.Павленко.

По его словам, в нашей стране есть очередь потенциальных усыновителей, а еще 5 лет назад была очередь сирот на усыновление.

«Меньше всего сирот – в западных областях: около полпроцента общего количества детей. Больше всего усыновляют в тех регионах, где больше всего сирот. Лидер – Днепропетровская область, где за последний год количество усыновлений возросло в десять раз), а также Харьковская, Херсонская, Киевская области, АР Крым», - заметил Ю.Павленко.