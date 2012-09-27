Украина готова реагировать на террористические угрозы

Заместитель председателя СБУ Владимир Породько заявляет, что украинская власть готова отреагировать на террористические угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на международной конференции «НАТО и партнеры: новые вызовы безопасности».

«Относительно вопросов борьбы с терроризмом, то, несмотря на отсутствие в Украине факторов, которые прямо вызывают террористические угрозы, мы прекрасно понимаем, что любой невзвешенный шаг в международных отношениях или неверное политическое решение может быть завтра поводом для террористических посягательств. Поэтому мы готовы безотлагательно реагировать на такие угрозы», - сказал он.

По словам В.Породько, гарантирование безопасности во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в июне этого года, фактически, стало проверкой национальной антитеррористической системы на дееспособность.