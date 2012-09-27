Требуют уволить начальника Кременчугского военного лицея

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко требует отстранить от исполнения должностных обязанностей начальника Кременчугского военного лицея (Полтавская обл) Владимира Полякова за грубые нарушения прав ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ю.Павленко.

В сообщении пресс-службы сказано, что в связи с грубыми нарушениями прав ребенка в Кременчугском военном лицее Ю.Павленко обратился к губернатору Полтавской области Александру Удовиченко с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей начальника лицея В.Полякова.

Согласно сообщению, родители шести воспитанников учреждения обратились к Ю.Павленко с письмом, в котором утверждали, что детей в течение двух недель систематически подвергали физическому и психологическому насилию. Они также сообщили, что у них есть акты судебной медицинской экспертизы детей, где засвидетельствованы побои, однако со стороны руководства лицея не принимались необходимые меры предотвращения или решения конфликта.

Ю.Павленко считает детей потерпевшими и будет защищать права всех участников конфликта. По его предложению с лицеистами будет работать медиатор для урегулирования конфликтной ситуации путем примирения сторон.

Как сообщал УНИАН, прокурор города Кременчуга Тимофей Кодола возбудил уголовное дело за побои и истязания, причиненные лицеистам первого курса Кременчугского военного лицея второкурсниками. Начальник военного лицея В.Поляков признает, что попытки неуставных взаимоотношений в учебном заведении были. Вместе с тем он говорит, что действия некоторых из родителей лицеистов первого курса являются предвзятыми и направленны на дестабилизацию работы учебного заведения.