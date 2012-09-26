Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в ноябре

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба прогнозирует рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в ноябре. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель Госсанэпидслужбы Анатолий Пономаренко.

"Есть предварительные прогнозы о повышении заболеваемости в ноябре. В октябре еще не планируется ранняя волна, которая бывала у нас, исходя из опыта мониторинга", - сказал он.

При этом он отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине стабильная.