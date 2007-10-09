Профессор из Нигерии призывает массово йодировать украинцев

В Украине необходимо провести массовую йодизацию населения, считает генеральный директор Национального агентства контроля за лекарствами и продуктами Нигерии профессор Дора Акунили. Об этом она сообщила на сегодняшней пресс-конференции, которая проходила в рамках Ш Международной конференции по биоэтике.

Как сообщает корреспондент УНИАН, госпожа Акунили поделилась опытом внедрения всеобщей йодизации в Нигерии и выразила свою озабоченность относительно ситуации с йододефицитом в нашей стране. Она призвала украинскую власть взять под свой контроль эту проблему и вынудить всех производителей обязательно йодировать всю соль. Госпожа Акулини навела также, как позитивный, пример Туркменистана, где с 1998 года, по приказу президента Ниязова, йодируется 100 % соли. Дора Акунили заметила, что повальная йодизация не вредит здоровью человека – его избыток выводится из организма.

Однако доктор биологических наук иммунолог Екатерина Гаркавая, доказывает, что йодат калия (КИОЗ), которым планируют йодировать соль, - это токсичное ядовитое вещество искусственного происхождения и мощный окислитель. Он сразу же попадает в кровь, а следовательно превышение нормы происходит очень быстро. Избыток йодированной соли и бесконтрольное использование может привести к расстройствам иммунной и эндокринной систем, вызывать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вплоть до образования в органе дыр. Решение следует принимать лишь после завершения программы исследований относительно йодного баланса украинского населения, считает она.