Минздрав определит потребность больниц в медтехнике

Премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству здравоохранения определить потребность лечебных учреждений в медицинской технике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Кабинета Министров.

«Поручаю Министерству здравоохранения проанализировать, сколько и какой медицинской техники нужно сегодня нашим медицинским учреждениям. Ведь мы планируем в 2013 году осуществить крупномасштабный государственный заказ на отечественную медицинскую технику», - сказал Н.Азаров.

Также он обратился к руководителям предприятий-производителей с призывом сделать все возможное, чтобы отечественные изделия имели максимум отечественных составляющих - от авторства на изобретение до микросхем.

«Нам нужно больше новых технологий. Украинская наука может помочь экономике, росту ВВП государства. Разве мы можем увеличить в 10 раз производство зерна? Нет. А производство стали? Нет. А увеличить в 10 раз продукты интеллектуальной собственности и разработку новых технологий - нам под силу! Тем более что авторитет отечественной науки признан в мире. Это и космос, и авиастроение, и информационные технологии, и материаловедение, и еще много других направлений», - подчеркнул глава правительства.