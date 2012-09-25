Украинцев все больше кормят бразильским салом

Бразилия значительно нарастила поставки свинины в Украину, сообщает «ПроАгро» со ссылкой на данные Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA).

Сообщается, что в 2011/12 МГ импорт свинины в Украину существенно вырос, что объясняется сокращением внутреннего производства и высокими внутренними ценами. Импортируемая продукция используется переработчиками. Увеличение поставок привело к тому, что доля бразильской свинины в украинском импорте превысила 50%.

По информации FAS USDA, в январе-июне 2012 г. Бразилия поставила в Украину 64,1 тыс. тонн свинины, что в 3,6 раз больше против аналогичного периода предыдущего года, и в указанный период Украина стала крупнейшим покупателем бразильской продукции. Ожидается, что в 2013 г. импорт в Украину сократится, хотя поставки и будут довольно большими. Внутреннее производство увеличится в ответ на хороший спрос и высокие цены. Как сообщал УНИАН, производство свинины свежей или охлажденной в Украине в январе-августе т.г. составило 112 тыс. тонн, что на 7,2% ниже показателя 2011 года. В августе было произведено 12,9 тыс. тонн данной продукции, что на 1,4% выше показателя за июль 2012 года и на 9,5% ниже показателя за август 2011 года. За 8 месяцев 2012 года производство свинины мороженой составило 4,7 тыс. тонн, что на 8,2% меньше показателя за январь-август 2011 года. В августе в Украине произвели 0,6 тыс. тонн данной продукции, что на 10,6% выше показателя за июль 2012 года и на 6,1% ниже июльского показателя 2011 года. По информации Минагропрода, производство свинины в текущем году вырастет на 7% против 2011 г. - до 750 тыс. тонн.