Введен размер предельных надбавок для цен на лекарства

Кабинет министров Украины установил размер предельных надбавок на цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Текст соответствующего постановления от 24 сентября № 880 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 17 октября 2008 г. № 955" обнародован на Правительственном портале.

Документом установлено, что на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения (кроме наркотических, психотропных лекарственных средств, прекурсоров и медицинских газов) и обязательного минимального ассортимента (социально ориентированных) лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптечных учреждений, определенный Министерством здравоохранения, предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 10 процентов оптово-отпускной цены и предельные торговые (розничные) надбавки исходя из закупочной цены, которая не превышают такие размеры: до 100 грн включительно - 25%, от 100 до 300 грн включительно - 23%, от 300 до 500 грн - 20%, от 500 до 1000 грн - 15%, более 1000 грн - 10%.