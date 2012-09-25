Погода на завтра: тепло и без осадков

Завтра, 26 сентября, в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью и утром в центральных, северных, местами в Одесской, Николаевской и Харьковской областях кратковременный дождь, на остальной территории, а днем в Украине без осадков.

В западных и южных областях местами туман. Ветер юго-западный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге до 18°; днем 19-24°, в южной части 24-29°.

В Киеве и Киевской области ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 10-15°, днем 19-24°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня, 25 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре возле Киева - 16°.