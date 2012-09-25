Гослекслужба создаст центральную базу данных для всех лекарств

Государственная служба по лекарственным средствам планирует создать центральную базу данных для учета всех лекарственных средств с возможностью отозвания препаратов из обращения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по лекарственным средствам, об этом председатель ведомства Алексей Соловйов сказал, выступая на отраслевой встрече «ЕЭП: регуляторные изменения на фармрынке», которая состоялась днями в Москве.

По его словам, до 2015 года в Украине планируется переход на стандарты GDP, GSP и GPP. А.Соловйов отметил, что «конечная цель – отследить все маркированные лекарства на всех этапах их жизненного цикла – от производителя до потребителя».

Он напомнил, что в прошлом году в Украине была введена уголовная ответственность за производство и распространение фальсифицированных лекарственных средств в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

А.Соловйов отметил, что после перехода отрасли на мировые стандарты производства количество производителей лекарственных средств уменьшились на 23%, и по данным на 1 сентября 2012 года составляет 117 предприятий.

Он напомнил, что с 1 января 2013 года без подтверждения GMP лекарственные средства, кроме активных фармацевтических ингредиентов, будет невозможно ввезти на территорию Украины. По его словам, подтверждающим документом является сертификат соответствия GMP или заключение о соответствии GMP, выданные Гослекслужбой Украины. А.Соловйов сказал, что всего за последние два года Гослекслужбой было выдано подтверждений GMP примерно на 700 производственных участков.

Специалисты Гослекслужбы проинспектировали 124 производственных участка, причем в 69 случаях из них (больше половины - 55,65%) были констатированы несоответствия производства GMP.