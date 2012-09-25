Правительство Японии передало медоборудование больнице на Хмельнитчине

Правительство Японии передало Староконстантиновской центральной районной больнице новое медицинское оборудование на сумму более 100 тысяч долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, официальная передача медицинского оборудования состоялась в понедельник с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Саката Тоичи.

За средства японцев приобретено такое оборудование: современные видеоколоноскоп, видеогастроскоп и бронхофиброскоп, видеоцентр и видеомонитор эндоскопический, стойка эндоскопическая, отсос эндоскопический, источник света эндоскопический и инструментальный набор для биопсии.

“Ими комфортно работать и получать информацию о состоянии здоровья пациента. Такая помощь как раз актуальна. Эта диагностическая аппаратура поставит на новый уровень обследование желудочно-кишечного тракта”, - отметил главный врач районной больницы Леонид Семенюк.

Закупка медицинского оборудования реализована в рамках Программы безвозмездной помощи Проектам человеческой безопасности “Кусаноне”, которая направлена на поддержку проектов, представленных неправительственными организациями и другими неприбыльными учреждениями.