Правительство Японии передало медоборудование больнице на Хмельнитчине
Стоимостью более 100 тыс. дол.
Правительство Японии передало Староконстантиновской центральной районной больнице новое медицинское оборудование на сумму более 100 тысяч долларов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, официальная передача медицинского оборудования состоялась в понедельник с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Саката Тоичи.
За средства японцев приобретено такое оборудование: современные видеоколоноскоп, видеогастроскоп и бронхофиброскоп, видеоцентр и видеомонитор эндоскопический, стойка эндоскопическая, отсос эндоскопический, источник света эндоскопический и инструментальный набор для биопсии.
“Ими комфортно работать и получать информацию о состоянии здоровья пациента. Такая помощь как раз актуальна. Эта диагностическая аппаратура поставит на новый уровень обследование желудочно-кишечного тракта”, - отметил главный врач районной больницы Леонид Семенюк.
Закупка медицинского оборудования реализована в рамках Программы безвозмездной помощи Проектам человеческой безопасности “Кусаноне”, которая направлена на поддержку проектов, представленных неправительственными организациями и другими неприбыльными учреждениями.