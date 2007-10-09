Конференция, посвященная Всемирному дню охраны психического здоровья

Завтра, 10 октября, по случаю Всемирного дня охраны психического здоровья во Дворце искусств „Украинский дом” состоится конференция „Социальный аспект интеграции в общество людей с проблемами психического здоровья”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, с 10.20 до 11.00 в пресс-центре (1 этаж) состоится пресс-конференция “Все разные – все равны” - Европейский год равных возможностей о противодействии дискриминации людей с проблемами психического здоровья” при участии представителей органов власти, а также украинских и международных общественных организациях.

С 11.00 до 15.00 в помещении „Зала презентаций” (5 этаж) состоится конференция „Социальный аспект интеграции в общество людей с проблемами психического здоровья.

В работе конференции будут принимать участие представители центральных органов исполнительной власти, главных управлений труда и социальной защиты населения, международной и всеукраинских общественных организаций инвалидов.

На заседании будут рассматриваться вопросы интеграции в общество людей с проблемами психического здоровья, медицинские аспекты их реабилитации, образование, трудоустройство и создание рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями. Также будет представлен опыт регионов в решении данных вопросов.

Аккредитация на мероприятие проводится сегодня до 18.30 пресс-службой Министерства труда и социальной политики по телефонам: 289-35-62, 289-05-37, 226-24-01.