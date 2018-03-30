Если ребенок не растет...

Задержка роста - одна из самых распространенных причин, с которыми родители обращаются к эндокринологу. Приблизительно 6-7% детского населения имеют эту проблему. Значительное отставание в росте, особенно мальчиков, может даже стать причиной психических расстройств. О причинах задержки роста и совета, как стать высоким, рассказывает доцент кафедры педиатрии №1 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Алла АНТОШКИНА.

Некоторые закономерности детского роста

Быстрее всего ребенок растет во внутриутробный период, и если бы он продолжал расти такими темпами после рождения, то уже в возрасте 10 лет его рост достигал бы 6 м.

Но после рождения ребенка темпы роста значительно снижаются и в разные периоды жизни они неодинаковы. Существует 3 этапа интенсивного роста человека: 1-й год жизни, 4-5 лет, период полового дозревания (пубертатный). В эти периоды все системы организма работают на полную силу, поэтому адаптационные возможности ребенка в это время снижены - он чаще болеет, появляются функциональные нарушения разных органов и систем. В случае снижения темпов роста, организм будто успокаивается, происходит постепенный рост и развитие внутренних органов. Ввиду этого, приучать ребенка к садику в 4-5-летнем возрасте, когда снижены его адаптационные возможности, значительно тяжелее, чем в 3 года.

На протяжении года ребенок тоже растет неравномерно - всю годовую прибавку в росте он может наверстать за несколько месяцев. Например, некоторые дети растут весной, другие - осенью или летом.

Есть мысль, что девочки растут быстрее мальчиков. Но это не совсем так. Девочки растут медленнее, однако у них раньше начинается пубертатный период - в возрасте 10 лет. Соответственно, в это время они опережают мальчиков в росте. В возрасте 13 лет начинается пубертатный период у мальчиков, и они опять становятся более высокими.

Почему ребенок медленно растет?

На рост ребенка влияет достаточно много факторов, которые могут повлечь патологию:

* генетический (свыше 100 генов отвечают за конечный рост человека, поэтому наследственные или конституционные факторы очень важны. То есть, если оба родителей низкого роста, то не стоит надеяться, что малыш вырастет высоким и, наоборот, у высоких родителей - высокие дети);

* гормональный (рост в значительной мере предопределен определенной концентрацией многих гормонов, главным из которых является соматотропин, который так и называют гормоном роста, гормоны щитообразной и надпочечников. Поэтому любые эндокринные нарушения обычно сопровождаются патологией роста. Интересно, что продукция гормона роста происходит во время сна, особенно в первых 1,5 часа. Поэтому слова наших бабушек о том, что малыш спит - значит растет, вполне справедливые);

* деятельность эндокринных желез регулируется соответствующими центрами мозга. Поэтому любые нарушения головного мозга, в том числе во время родов, травм, инфекционных заболеваний мозга и тому подобное, тоже могут непосредственно влиять на нарушение роста;

* хронические заболевания влияют на рост ребенка, если сопровождаются тяжелыми нарушениями функций почек, сердца, легких, пищеварительного тракта. Такие заболевания, как хронический тонзиллит, холецистит, обычно не влияют на рост ребенка. Но, с другой стороны, они могут стать причиной ухудшения аппетита, который тоже негативно влияет на рост, особенно в раннем возрасте;

* неполноценное и нерациональное питание ребенка;

* психосоциальный фактор (отсутствие любви к ребенку и беспокойства о нем снижает выработка гормона роста, и малыш будет расти медленно). (Например, в детских домах, особенно где находятся дети в возрасте до 3 лет, наблюдается около 20% детей с задержкой роста).

Низкий рост - не всегда патология

Самой распространенной формой задержки роста (около 75%) является конституционная, которая в свою очередь разделяется на 3 типа:

* конституционная низкорослость - у родителей низкого роста - низкого роста ребенок;

* конституционная задержка роста - до периода полового созревания ребенок растет медленно, а затем резко догоняет в росте своих одногодков и даже может перерасти их;

* смешанная форма - самая распространенная.

Такие нарушения роста можно увидеть уже при рождении ребенка - его масса тела и рост будут чуть меньше нормы. Если новорожденный средней конституции имеет рост 51-55 см и масса тела - 3100-3500 г, то рост таких детей составляет 47-50 см, а масса тела - 2700-3000 г. Это свидетельствует о том, что конституционные факторы влияют на рост ребенка еще во внутриутробный период.

В возрасте 1-3 лет родители могут заметить, что их ребенок значительно низшего роста, чем его одногодки. Если у родителей возникает обеспокоенность, что ребенок отстает в росте, стоит прислушиваться к своей интуиции и обратиться к эндокринологу. Он определит, на самом ли деле патология роста и насколько она серьезна. Не стоит ожидать, пока ребенок пойдет в школу и "вытянется".

Обычно конституционные формы задержки роста редко бывают значительными. Но чем высшая степень задержки роста, тем вероятнее наличие эндокринной или церебральной патологии. Такого ребенка стоит госпитализировать в эндокринологическое отделение для обследования. Если своевременно не обратиться к врачу и не начать лечение, дефицит роста уже не удастся компенсировать.

А вы знаете биологический возраст вашего ребенка?

Каждый ребенок имеет свои особенности формирования органов и систем, в том числе и костной. Если костная система формируется медленнее, чем развивается ребенок, дитя будет низшего роста, чем его одногодки. Такие особенности развития костной системы называют биологическим возрастом ребенка. Если рост действительно не отвечает фактическому возрасту, нужно сделать рентгенологический снимок кисти для определения биологического возраста. При рождении кисть ребенка вместо костей состоит из хрящевой ткани, которая превращается в костную в определенной закономерности. Этот процесс длится до 17 лет. На рентгеновском снимке можно увидеть только костную ткань, за особенностями которой и определяют биологический возраст ребенка.

Например, рост 8-летнего ребенка может отвечать среднему росту детей 6 лет и это полностью нормально, если его биологический возраст также 6 лет. В таких случаях врач может допустить, что такой ребенок будет расти дольше своих одногодков и впоследствии наверстает разницу в росте. Таким детям не нужное лечение. Достаточно соблюдать общие рекомендации относительно здорового образа жизни, рационального питания, выявления и санации хронических очагов инфекции. Эти простые рекомендации дадут возможность организму ребенка реализовать свои возможности и вырасти настолько, насколько заложено природой.

Если же костный возраст 8-летнего ребенка тоже 8 лет, а по росту он выглядит на 6, то наверстать дефицит роста будет значительно тяжелее.

В зависимости от результатов рентгена и с помощью специальных формул можно спрогнозировать конечный рост взрослого человека с точностью до 2 см.

Для тех, кто хочет вырасти высоким

* Для нормального роста ребенок в достаточном количестве должен употреблять белковую пищу. Родителям стоит проанализировать, что малыш употребляет ежедневно и при необходимости пополнить его рацион белковыми продуктами, заменив колбасу, в которой много крахмаля и других добавок, на кусок натурального мяса.

* Известно, что росту способствуют витамины, особенно А и Е. Поэтому ежедневно давайте ребенку продукты, которые содержат эти витамины. Например, тертая морковка с медом, свежие овощные и фруктовые соки - просто необходимы для роста.

* Пища малыша должна быть обогащенная минералами, в частности, для роста необходимы кальций и фосфор, которые влияют на формирование костной ткани.

* Мы уже вспоминали о том, что ребенок интенсивно растет во сне. Поэтому обеспечивайте своему малышу полноценный отдых ночью, а если он хочет спать и днем - не отказывайте и не будите его на протяжении первых 1,5-3 часов.

* Физические упражнения способствуют активации всех ростовых факторов, поэтому желательно не только не ограничивать ребенка в движении, а способствовать активному отдыху.

* Часто подростки, особенно мальчики, бывают неудовлетворенны своим ростом и начинают самостоятельно принимать анаболичные препараты, которые якобы ускоряют рост. Они действительно способствуют быстрому росту, но на очень короткий период, потому что при этом перекрывают зоны роста. Таким образом, ребенок за месяц вырастет на 2-3 см, но не сможет вырасти на 8-9 см в последующем.

Если же ваш ребенок в результате тех или тех причин не сможет достичь того роста, который ему хотелось бы иметь, направьте его желания в другую сторону. Например, успешный молодой человек, который учится в престижном колледже или ВУЗ и имеет много друзей, не станет комплексовать из-за низкого роста. В любом случае внимательно относитесь к своему ребенку и постарайтесь деликатно решить эту проблему.