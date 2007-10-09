Лечение рака может повлиять на сердце

Согласно результатам нового исследования, женщины, которые пережили рак груди, подвергаются опасности появления побочных эффектов от приема химиопрепаратов. Негативным последствием курса лечения рака, как утверждают ученые, может оказаться заболевание сердца. В связи с этим мнения медиков разошлись касательно того, действительно ли химиотерапия является лечебной.

Препараты для лечения рака груди ослабляют женское сердце. Об этом было известно и ранее. Однако теперь американские ученые доказали, что альтернативная медицина является не хуже современной химиотерапии.

Также ученые отмечают, что токсичные препараты являются лишь одним из факторов нарушения сердечной деятельности после курса лечения рака груди. Другими причинами являются стресс, пониженная физическая активность, а также прибавка в весе.

По словам доктора Памелы Дуглас (Pamela Douglas) из Университета Дьюка в США, химиотерапия является опасной для женщин. Кроме того, это не одиночная опасность, а цепь взаимосвязанных нарушений, которые могут иметь очень негативные последствия для женского организма.

Другой исследователь, доктор Дэннис Слэмон (Dennis Slamon) из Онкологического центра имени Джонсона при Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе, провел девять научных анализов, которые показали, что в США, а также в других странах, лишь 20% пациентов, у которых опухоли достигают стадии гиперактивности гена Her2, эффективно чувствительны к препаратам для лечения рака груди.

И лишь те, кто обладает также повышенной активностью нега ТороII (а это только 8% женщин), могут действительно получить выгоду от приема препаратов этой группы.

«Здоровье Украины»