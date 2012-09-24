Из-за взрыва телевизора чуть не погибли маленькие дети

Во Львовской области в результате взрыва телевизора трое детей в возрасте от 1 года до 5 лет получили ожоги и отравились продуктами горения.

Как сообщили сегодня УНИАН в Главном управлении Гостехногенбезопасности во Львовской области, 20 сентября, в 22.10, поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с отравлением продуктами горения и ожогами попало трое детей из села Верхнячка Сколевского района.

Было установлено, что 20 сентября, около 18.00, в с. Верхнячка Сколевского района возник пожар в деревянной летней кухне с печным отоплением, которая принадлежит местной жительнице. В результате пожара пострадало трое детей владелицы помещения, которые были госпитализированы в больницу с диагнозами: мальчик 2011 года рождения - отравление продуктами горения и термический ожог лица 2-3 степени, мальчик 2007 года рождения - отравление продуктами горения и термический ожог лба, девочка 2009 года рождения - отравление продуктами горения.

„В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м, закопчены стены на площади 30 кв. м. Убытки – устанавливаются. Вероятная причина пожара – взрыв телевизора”, - отмечается в сообщении.