В пилотные регионы передадут 11 реанимобилей

Министерство здравоохранения в ближайшее время передаст 11 реанимобилей «Форд» типа С в пилотные регионы, в которых реформируется система медицинского обслуживания, - в Винницкую, Днепропетровскую, Донецкую области и в г. Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, самым главным отличием автомобилей типа С от В является их обустройство, которое дает возможность оказывать всю необходимую реанимационную помощь больным просто на месте. В частности, дефибриллятор имеет функции кардиомонитора, позволяет наблюдать за состоянием больного, предотвращать возникновение аритмии и пр. Также в реанимобиле есть кондиционер и внешняя розетка.

В пресс-службе напомнили, что в 2011 году государство выделило 200 млн грн на закупку 70 реанимобилей типа С и 216 автомобилей типа В. Все авто типа B уже поступили в пилотные регионы. Все автомобили, которые принимает Минздрав Украины, отвечают Национальному стандарту Украины «Автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование, технические требования и методы испытаний» (EN 1789:2007, MOD) ДСТУ 7032:2009.