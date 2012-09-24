Софяник успешно совершил заплыв из Турции в Кипр и обратно

Севастопольский пловец-мароафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины Олег Софяник успешно совершил свой очередной сверхмарафонский заплыв, из Турции в Кипр и обратно. Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель организовавшей заплыв общественной организации "Объединение поддержки развития молодёжи и спорта в Севастополе" Александр Синявский, спортсмен стартовал 16 сентября в 11 часов утра с пляжа г.Анамур, а 20 сентября финишировал на пляже города Гапазиша (восточнее города Алания), в 18 часов 15 минут. В течении всего заплыва пловца сопровождала турецкая яхта "Синан паша". Как сообщил пловец в телефонном разговоре, заплыв проходил непросто, дул сильный встречный южный ветер, плыть было очень тяжело. О.Софяник плыл по 4 часа, затем 1 час отдыхал на яхте.

К берегам Кипра пловец подошёл 17 сентября в 23 часа 11 минут, на пляж г.Гирне (северный Кипр). Один день О.Софяник отдыхал в этом городе. 19 сентября в 12 часов дня он стартовал с пляжа Гирне и взял курс на побережье Турции. Во время заплыва дул сильный попутный южный ветер, и течения снесли спортсмена на много километров к западу от Анамура, поэтому в четверг тот финишировал на пляже г.Газипаша.

По словам А.Синявского, данный заплыв являлся для О.Софяника тренировочным, в рамках предстоящего в 2013 году заплыва через Атлантический океан от берегов США до побережья Франции.

Справка УНИАН. Олег Софяник совершил уже более 50 марафонских заплывов, самый длинный из которых – через Южно-Китайское море (350 км). Переплывал также Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек вместе с журналистом Романом Черненко), пролив Дарданеллы. Совершал марафонские заплывы на расстояние до 100 км вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время. Не признаёт плавательных бассейнов и тренируется круглый год в море.