В Ужгороде ведут борьбу с инсультом

Борьбу с инсультами объявили в Ужгороде. Там началась международная конференция относительно противодействия сердечно-сосудистым заболеванием.

По статистике, именно эти болезни, чаще всего становятся причиной смерти украинцев. Хотя, медики признают, что проблема - не столько медицинская, как социальная.

Обычно инсульт - это или смерть, или пожизненная инвалидность. И если раньше он поражал пожилых, то в настоящее время - даже тридцатилетних.

Николай Полищук, нейрохирург: « Сердечно-сосудистые заболевания занимают 62% в структуре смертей среди всех болезней. В прошлом году было зарегистрировано больше 106 тысяч инсультов и 50% больных умерли, а 50% стали зависимыми инвалидами. Это уже угроза национальной безопасности Украины».

Чтобы ей противодействовать, в прошлом году украинские неврологи, нейрохирурги, кардиологи и даже пациенты и их родственники, объединились в наибольшую общественную ассоциацию "Борьба с инсультами". Новейшие методы лечения поставили в один ряд с профилактикой. Говорят, что люди хорошо знают, как уберечься от кариеса, и совсем не умеют помогать своему сердцу и мозгу.

Александр Туранчич, заместитель директора Закарпатского центра нейрохирургии: «Вообще-то если человек чувствует онемение, слабость или нарушение речи, непонятные головные боли, сразу нужно обращаться к врачу».

И все же медики отмечают, хотя здоровье - это частная собственность каждого человека, без поддержки государства его не уберечь. Заверяют, что как только люди почувствуют уверенность в завтрашнем дне, инсульты станут большой редкостью.

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